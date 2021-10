Milan, Samu Castillejo ha svolto gli esami: lesione al flessore | PM News

Samu Castillejo, esterno d'attacco del Milan, ieri ha lasciato prima il campo per infortunio. Ecco tutte le ultime a riguardo.

Tanti allenamenti senza mai giocare per tre mesi e Samu Castillejo appena ha rimesso sotto stress il proprio fisico si è infortunato, per quello che è l'ennesima defezione in casa Milan, davvero tanto sfortunato. Lo spagnolo classe 1995 ha lasciato il campo all'intervallo ieri sera, alla prima da titolare in stagione, dopo aver giocato invece il secondo tempo una settimana fa. Per lui, secondo quanto appreso da PianetaMilan.it, lesione ai muscoli flessori della coscia sinistra. Oggi ha fatto un esame strumentale che ha confermato la sensazione avuta ieri sera. Salterà ovviamente la gara di martedì, quando però Stefano Pioli si augura di recuperare altri giocatori.