Milan-Torino, torna Ibrahimovic: inizia un’altra carriera | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic convocato per Milan-Torino dopo otto mesi e mezzo di assenza. Serve la sua carica. Ma il suo impiego è tutto da verificare

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, convocato per Milan-Torino dopo otto mesi e mezzo di assenza dalla lista dei giocatori a disposizione di mister Stefano Pioli. Alla 'Scala del Calcio' di 'San Siro' sta per andare in scena l'ennesimo atto della prestigiosa carriera di Ibra e non è detto che sia l'ultimo.

Zlatan è disponibile per la sfida contro il Toro di Ivan Jurić. Clinicamente, infatti, è guarito dall'operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ora è concentrato sul suo ritorno in campo - a tutti gli effetti - in questa seconda parte di stagione. Per la prossima, si vedrà il da farsi.

Milan-Torino, Ibrahimovic è convocato — Dopo settimane di lavoro duro, da solo, di terapie, di cure in palestra e tanti sacrifici, per Milan-Torino Ibrahimovic torna, finalmente, sul prato verde di 'San Siro' e da calciatore in attività. Per il 'CorSport', questa, è una convocazione simbolica, che rappresenta un nuovo inizio per lui e per la squadra rossonera.

Per il momento, infatti, viste le condizioni fisiche tutt'altro che eccellenti, il supporto di Zlatan alla causa del Diavolo sarà più morale che pratico. Lo ha confermato anche Pioli, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida ieri pomeriggio a Milanello, affermando come il rientro in campo di Ibra avverrà in maniera graduale.

«Zlatan sta meglio, l'autonomia non è molta perché ha fatto pochi allenamenti. Il suo ruolo è di grande giocatore e grande motivatore, io spero continui a essere entrambe le cose. Contro il Torino sarà con noi perché ha voglia di stare con il gruppo», il commento di Pioli.

Ibra, però, ha già rianimato il gruppo negli ultimi giorni a Milanello. Lanciando anche messaggi importanti alla squadra. "Ora la musica cambierà", quello più gettonato. L'attaccante svedese, classe 1981, rappresenterà un valore aggiunto per Pioli e per tutto il Milan. Così come è sempre stato sin da gennaio 2020, da quando è tornato in rossonero dopo il biennio 2010-2012.

L'ultima presenza di Ibra in rossonero risale al 22 maggio 2022, in occasione di Sassuolo-Milan 0-3, giorno della conquista del 19° Scudetto milanista. In quella circostanza, segnò anche una rete che gli venne annullata per fuorigioco. Ibrahimovic, di fatto, non va in gol con la maglia del Milan da oltre un anno, 9 gennaio 2022, quando al 'Penzo' aprì le danze in Venezia-Milan 0-3.

Ibra sarà disponibile soltanto in campionato, visto che è stato escluso dalla lista UEFA per gli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. «Non abbiamo rimpianti riguardo all'esclusione dalla lista Champions, la sua garanzia al momento è troppo limitata», ha detto Pioli sulla questione.