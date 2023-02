Milan-Torino, serve la scossa: potrebbe arrivare da Ibrahimovic

La certezza, si legge è che al Milan serve un elettroshock. Questa potrebbe arrivare dal rientrante Ibrahimovic . Pioli ne parla con cautela. È chiaro che oggi come oggi Ibra può essere per il Milan più un leader morale che tecnico, perché questo consentono i 10-15 minuti che ha nelle gambe, ma è altrettanto vero che la sua presenza in spogliatoio, nel gruppo, nella quotidianità, già in passato ha fatto la differenza. La sua energia è mancata maledettamente a questo Milan .

Serve, si legge una reazione, individuale e collettiva, già stasera col Toro. I granata di Juric sono la bestia nera: due vittorie sue due fra campionato e Coppa Italia in stagione. Pioli dovrebbe confermare la difesa a tre del derby. In attacco spazio a Giroud, a un passo dal rinnovo per un altro anno, mentre mancheranno Maignan, Tomori e Bennacer, con gli ultimi due che potrebbero tornare per il Tottenham. Club più sostenibili in Europa, la classifica: guarda dov'è il Milan >>>