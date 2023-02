Milan-Torino, Giroud decisivo di testa: scaccia via la paura

Milan-Torino, la vittoria scaccia via la paura

Tre punti, si legge, per continuare a inseguire un posto Champions. Merito a Theo Hernandez che ritrova la precisione sui cross. Grande merito anche ad Olivier Giroud che prima sbaglia un gol sparando su Milinkovic-Savic una bellissima palla di Brahim Diaz, poi insacca di testa l'assist del connazionale francese. Il Milan, ora, può dunque dedicarsi alla Champions e alla sfida con il Tottenham, che martedì si presenterà a San Siro per l’andata degli ottavi. Chissà che proprio l’Europa non regali al Diavolo l’occasione per riaccendersi. Certo, perché accada ci vorrebbe anche il miglior Leao. Ma il portoghese, tornato titolare dopo due panchine, è stato tra i più deludenti, dando la sensazione di non aver capito il momento e la situazione del Diavolo. Sarebbero serviti un atteggiamento e una disponibilità diversi. Invece, ha nuovamente prevalso l’indolenza, la superficialità nelle scelte. Milan-Torino 1-0, Giroud suona la carica: segnali di vita