Milan, come un anno fa c’è ancora il Torino nel tuo destino | News

Tra il Milan e il sogno scudetto c'è di mezzo il Torino. Come un anno fa, i granata si ritroveranno nel destino della squadra rossonera

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sul Milan che, a distanza di quasi un anno esatto, dovrà nuovamente affrontare il Torino per raggiungere il proprio obiettivo. Nella scorsa stagione i rossoneri, dopo aver perso il primato in classifica a causa delle sconfitte contro Spezia e Inter, si giocavano l'ingresso in Champions League con la squadra allora allenata da Davide Nicola. Una qualificazione a rischio, in quanto i ragazzi di Stefano Pioli avevano perso altre due importanti sfide contro Lazio e Sassuolo.

Allora il Diavolo passeggiò sul prato del 'Grande Torino' in quanto vinse 7-0. Un successo arrivato tre giorni dopo un'altra grane vittoria, sempre a Torino, contro la Juventus per 3-0. Dunque tra il Milan e i propri obiettivi ci sono di mezzo i granata. Quest'anno, però, la musica è leggermente diversa. I rossoneri sono primi in classifica e vorranno riscattarsi dopo il mezzo passo falso commesso lunedì sera contro il Bologna. Dietro ci sono Napoli e Inter che, in questo turno di campionato che inizierà domani, affronteranno rispettivamente Fiorentina e Verona .

Sulla carta sarebbe il Milan la squadra che potrebbe rischiare di più tra le tre dirette concorrenti, in quanto sia Inter che Napoli giocheranno in casa. Attenzione, però, perché paradossalmente i nerazzurri - non al top della forma - affronteranno un Verona che sta bene, così come la squadra di Spalletti affronterà una Fiorentina che è già stata in grado di far male i partenopei. Non se la passano bene, invece, proprio gli avversari dei rossoneri, tornati alla vittoria (grazie ad un calcio di rigore segnato da Belotti) contro la Salernitana nell'ultima giornata dopo quasi tre mesi dall'ultimo successo. In ogni caso, il Milan non potrà più fare passi falsi: se vorrà vincere lo scudetto, bisognerà portare a casa i tre punti. Milan, le top news di oggi: esclusiva Ventura, ultime su Ibrahimovic.