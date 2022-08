Milan, oggi la verità su Tonali: rischia 20 giorni di stop

Oggi esami per Sandro Tonali, centrocampista del Milan, uscito anzitempo dall'amichevole di Vicenza per un problema muscolare. Le ultime news

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Milan, uscito al 49' dell'amichevole disputata sabato sera a Vicenza per via di un problema muscolare. Oggi il numero 8 rossonero si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno l'entità del suo infortunio.

Il problema è ai flessori della coscia sinistra, ma andranno fatti accertamenti per capire quanto starà fuori Tonali. In caso di un'elongazione, il centrocampista si fermerebbe soltanto per pochi giorni. In caso, invece, si trattasse di uno stiramento, lo stop per il giocatore del Milan sarebbe di almeno tre settimane.

Milan, oggi si saprà tutto sull'infortunio di Tonali

Il dolore già ieri era meno fastidioso e fa ben sperare: l'analisi, invece, del movimento di Tonali in campo durante Vicenza-Milan e le prime valutazioni, al contrario, farebbero tendere alla seconda ipotesi e, pertanto, ad un'assenza di una ventina di giorni. Contati da oggi, ad ogni modo, rimetterebbero Tonali in campo per il derby contro l'Inter del prossimo 3 settembre.

Qualora gli esami di Tonali evidenziassero una semplice elongazione, il giocatore salterebbe Milan-Udinese, ma potrebbe già esserci per Atalanta-Milan del 21 agosto. Se, invece, venissero confermati i 20 giorni di stop, salterebbe Udinese, Atalanta, Bologna e Sassuolo.

Nel frattempo, però, in casa Milan non mancano le soluzioni alternative a Tonali. Per l'Udinese, la prima è Rade Krunić. Per mister Stefano Pioli il bosniaco è garanzia di affidabilità. In secondo luogo c'è anche Tommaso Pobega.