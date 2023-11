Caso Tonali, il botta e risposta tra il Newcastle e il Milan

Continua a fare palrare di sè il caso scommesse e in particolare quello di Tonali. Tuttosport riporta dei comunicati e le parole di ieri. Dopo la squalifica di 10 mesi, anche la Football Association ha aperto un procedimento su Sandro Tonali. Passaggio obbligato che servirà a capire se il 23enne ha continuato a scommettere anche dopo il trasferimento in Premier. “Il Milan sapeva?”: la domanda dei tabloid. «Abbiamo appreso della sua dipendenza dai media». E il ds del Newcastle, Dan Ashworth: «Difficile entrare nel merito di ciò che gli altri club sanno o non sanno». Infine, in serata, la presa di posizione del Milan sulla vicenda Tonali: «Abbiamo appreso per la prima volta di questa vicenda dai media e quello che sappiamo è solo ciò che abbiamo letto. Non siamo a conoscenza di ulteriori fatti».