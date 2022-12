Milan, serve un ulteriore passo: Tonali deve emergere

Tonali leader

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche di Sandro Tonali: al Milan vanta 101 presenze con 6 gol. Dopo il lockdown, si legge, tutta la squadra guidata da Stefano Pioli è migliorata e potrebbe rifarlo in piccolo nel ritiro di Dubai. Ora i rossoneri non sono più una outsider, ma partivano come favoriti per lo Scudetto. Ora, si legge, ci sarà bisogno della personalità della grande squadra. i giovani, come lo è Sandro Tonali, dovranno seguire l'esempio di giocatori come Giroud, decisivo sia con il Milan che con la Francia. Starà ai compagni seguire l'esempio come il suo. Calciomercato Milan -Adli e Brahim Diaz. I piani per l’attacco