Milan, ottime news su Tonali. Calciomercato: Tameze, Fofana e Ziyech

Tanto spazio dedicato al Milan, indubbiamente, sui quotidiani sportivi oggi in edicola, tra news di calciomercato e, chiaramente, novità dal campo. Visto che, come noto, si avvicina il debutto in Serie A dei rossoneri Campioni d'Italia in carica, in programma sabato 13 agosto, alle ore 18:30, a 'San Siro' contro l'Udinese. Vediamo, dunque, le notizie più importanti pubblicate su 'PianetaMilan.it' nella mattinata odierna, lunedì 8 agosto 2022.