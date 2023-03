Milan, crollo Tomori: errori e nervosismo ne dimezzano il valore

Il Milan non sta vivendo un grande 2023 in campionato, complice anche una difesa non sempre perfetta. Tomori, al momento, starebbe perdendo di valore

Emiliano Guadagnoli

Il Milan non sta vivendo un grande 2023 in campionato, complice anche una difesa non sempre perfetta. Tomori, al momento, starebbe perdendo di valore. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

Milan, il valore di Tomori si è dimezzato — Fikayo Tomori, si legge, che il Milan ha acquistato a titolo definitivo dal Chelsea nell’estate del 2021 per 29 milioni , è stato tra i protagonisti della vittoria dello scudetto numero 19. Ma già nel corso della prima parte di stagione, Tomori è apparso meno efficiente, commettendo errori ai quali non aveva abituato nessuno e mostrando anche un nervosismo inedito, specialmente nei confronti di Ciprian Tatarusanu, divenuto oggetto di diverse scenate da parte del difensore. La valutazione di inizio anno era tra i 55 e i 60 milioni, oggi, questa, si è praticamente dimezzata arrivando a quota 30 milioni. Tuttosport parla di stima che potranno rialzarsi, ma il difensore inglese, non sta vivendo la sua migliore stagione con la maglia del Milan. Esclusiva – Milan-Leao, decisione in stand by. Chiamate dall’estero