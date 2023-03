Milan, il muro non c’è più: Tomori e Kalulu calano di valore

Milan, Kalulu e Tomori perdono di valore

Il punto di forza del Milan, si legge, da scudetto era stata una difesa quasi imperforabile, e la coppia al centro del muro aveva visto schizzare il proprio valore fino a cifre da top player: questa estate Tomori era un difensore da almeno 50 milioni, Kalulu ne valeva una trentina. Il Diavolo ha ripreso molti gol, anche nella trasferta contro l'Udiense. I due centrali, ad oggi, valgono decisamente di meno: 30 milioni per l'inglese e 20 per il francese. Dall'altra parte del campo, i rossoneri volavano sulle ali di Leao, gioiello che non segna e non ride più: la crisi di questi mesi alleggerisce il capitale rossonero di punti e di milioni. Manca ancora molto alla fine della stagione e le cose potrebbe cambiare.