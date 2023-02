Milan, Tomori e Bennacer in gruppo. Il rinnovo di Leao e il calciomercato

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 12 febbraio 2023. Tornano in gruppo Tomori e Bennacer. Resta tra gli argomenti caldi il rinnovo di Rafael Leao. Spazio anche ad un pizzico di calciomercato con due possibili obiettivo per giugno. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.