Milan-Tolosa doppia proprietà di Cardinale: slitta la decisione dell’Uefa

Slitta alla prossima settimana la decisione dell'Uefa sul caso della multiproprietà di Milan e Tolosa, entrambe controllate da RedBird di Cardinale. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport che fa il punto sulle due squadre che dovranno giocare entrambe una coppa europea e non potrebbero farlo dato che sono accumunate dalla presenza di Cardinale. La situazione, si legge, è sotto la lente di Nyon - insieme a quelle di Brighton/Union Saint Gilloise e Aston Villa/Vitoria Guimaraes - a causa del divieto di disputare due competizioni europee comunicanti per squadre controllate dallo stesso soggetto. I rossoneri si sono qualificati alla Champions, i francesi all'Europa League. RedBird, per convincere l'Uefa che si tratta di governance separate, ha optato per le dimissioni dal Cda del Tolosa di tutti i rappresentanti presenti anche nel consiglio del Milan: Gerry Cardinale, Alec Scheiner, Isaac Halyard e Niraj Shah. Il verdetto è atteso tra mercoledì e venerdì prossimi. Milan e Tolosa attendono.