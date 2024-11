Milan, da ultima ruota del carro a prima scelta: Thiaw rinato in due mesi

Malick Thiaw è passato da essere l'ultima ruota del carro a diventare la prima scelta di Paulo Fonseca: ed è rinato in appena due mesi

Ad inizio stagione Malick Thiaw non era certamente la prima scelta di Paulo Fonseca, allenatore del Milan. Eppure, nel giro di due mesi, il tedesco è passato dall'inferno al paradiso. A parlarne è il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina. Molti ricorderanno, infatti, la prima giornata di campionato contro il Torino, in cui l'ex Schalke 04 apriva le marcature a favore dei suoi avversari con un autogol. Da lì una lunga serie di difficoltà tra l'infortunio e la difficoltà di trovare spazio nelle gerarchie del tecnico. Anzi, era diventato proprio l'ultima ruota del carro con il passare delle partite. Lo aveva scavalcato persino l'irruente Strahinja Pavlovic all'altezza del derby.