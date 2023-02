Milan, prima da applausi per Thiaw: ora Pioli ha un titolare in più

Malick Thiaw ha giocato la sua prima partita in Champions League con il Milan contro il Tottenham. Superando l'esame a pieni voti

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Malick Thiaw, difensore del Milan che martedì sera, a 'San Siro' contro il Tottenham, ha fatto il suo esordio assoluto in Champions League. È presto per capire se potrà essere, in futuro, un centrale di alto livello o se potrà diventare un titolare fisso del Diavolo. Quel che è certo, però, è che ha dimostrato di non aver paura, disputando un ottavo di finale di livello assoluto e mettendosi in tasca Dejan Kulusevski, Heung-Min Son e Harry Kane.

Milan, contro il Tottenham si è visto un super Thiaw — Nelle ultime 48 ore, ha evidenziato la 'rosea', Thiaw è diventato un idolo dei tifosi del Milan. I quali, da settimane, sui social e nelle chat, ne invocavano l'utilizzo. Restano, a questo punto, due domande: Thiaw è diventato un titolare del Milan? Probabilmente sì. Presto tornerà Fikayo Tomori e mister Stefano Pioli, dunque, alternerà i suoi uomini migliori. In Monza-Milan di sabato pomeriggio, però, ci si attende che Thiaw giochi dal 1', magari centrale nella difesa a tre.

La seconda domanda: Pioli avrebbe dovuto lanciarlo prima? Impossibile rispondere. Molti tifosi del Milan continuano a pensare che sarebbe stato giusto scegliere lui e non Matteo Gabbia come primo cambio in difesa. L'allenatore, logicamente, continuerà a fidarsi del suo occhio in allenamento e delle sue gerarchie. Thiaw, che aveva iniziato la stagione da quarto centrale, ora è pronto per giocare spesso nel Milan. E il suo acquisto 'rischia' di diventare un affare per i rossoneri.

In estate pagato appena 7 milioni bonus compresi — 'La Gazzetta dello Sport', infatti, ha ricordato come il Milan abbia preso Thiaw, lo scorso agosto, dallo Schalke 04 per 5 milioni di euro, più 2 di bonus, più il 10% sul margine di un'eventuale futura rivendita. Il suo acquisto ha radici nel proficuo lavoro di scouting del club rossonero. Thiaw era stato seguito a lungo dal Milan anche nel calciomercato di gennaio 2022: il suo arrivo a Milanello, però, si è concretizzato soltanto qualche mese dopo.

Se Thiaw si affermerà in rossonero, di fatto, quei 7 milioni di euro complessivi investiti dal club meneghino rappresenteranno una cifra molto bassa: una sorta di 'replica' dell'affare Pierre Kalulu. In campo, per migliorare ancora, dovrà stare attento alle distrazioni. Contro il Tottenham, però, è stato aggressivo, concentrato, molto fisico ma ha fatto vedere di essere anche in possesso di buona tecnica. Il Diavolo potrebbe davvero aver trovato un tesoro.