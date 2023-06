Milan, Thiaw brilla con la Germania: che affare di mercato

Malick Thiaw ha giocato una grande amichevole con la maglia tedeseca. nonostante la sconfitta subita. Ne ha parlato anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport. È soprattutto grazie al Milan, si legge, che Malick Thiaw ha potuto coronare il sogno di esordire dal primo minuto con la maglia della nazionale maggiore della Germania. Il difensore rossonero ha giocato 87 minuti nella sconfitta contro la Polonia in amichevole, e nonostante il ko per Malick è stato un giorno memorabile. Thiaw è stata la nota lieta di una serata storta per la Germania, ma ha colpito per precisione e personalità. Il difensore del Milan, arrivato l’anno scorso dallo Schalke 04 per circa 7 milioni di euro, è stato l’acquisto migliore realizzato dal duo dirigenziale Maldini-Massara. Ora vale molto di più e potrebbe essere il perno della difesa di Pioli per anni.LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, rinforzo a zero per il centrocampo?