Andare a giocare con la Francia poteva rappresentare la giusta cura per Theo, affinché tornasse poi con la 'testa giusta' sul Milan. La partita contro l'Italia, però, è stata un disastro "Dominato nei duelli, il suo brutto periodo non è una novità", ha incalzato su di lui 'L'Équipe', che non vede l'ora che torni a disposizione il fratello Lucas per avere un'alternativa di livello nel ruolo di terzino sinistro.

Il derby può rappresentare la sua occasione di rilancio — Intanto, Theo Hernández tornerà in campo con il Milan per la partita contro il Venezia di sabato a 'San Siro' e scalderà i motori per il doppio confronto con Liverpool e Inter. Il derby, soprattutto, è una partita in cui il numero 19 rossonero avrà tutti gli occhi addosso. L'impressione è che possa bastare una scintilla positiva a Theo Hernández per ritrovare vigore, mordente e salire di rendimento.

Il tutto, però, ha chiosato 'Tuttosport', con la grande questione del rinnovo del contratto che aleggia sulla testa di Theo. Il primo fascicolo da affrontare, per Zlatan Ibrahimović e per l'intera dirigenza del club di Via Aldo Rossi, sarà proprio quello del prolungamento del contratto di Theo Hernández. Il quale, per restare al Milan, si aspetta uno stipendio più o meno simile a quello percepito da Leão. Per convincere il club, però, deve tornare la miglior versione di Theo. LEGGI ANCHE: Milan, Ibrahimovic sotto attacco: “Questo mestiere non è una passeggiata” >>>