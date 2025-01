Quindi, dopo Milan-Roma, il cambio di allenatore: è arrivato Sérgio Conceição che, subito, nelle partite in Arabia contro Juventus e Inter, ha puntato su di loro. Su Theo in entrambe, su Leao nei secondi 45' della finale perché reduce da infortunio. Si è ricomposta, così, la coppia vincente per il Milan sul binario di sinistra.

Tornato il sorriso di Theo. E sulla questione rinnovo ... — E i risultati si sono visti immediatamente. Leao si è guadagnato la punizione che Theo ha segnato per il primo gol rossonero nel derby, quindi Theo ha fornito l'assist a Christian Pulisic per il pareggio e, infine, Leao ha fornito a Tammy Abraham il suggerimento per il gol della vittoria e del delirio rossonero in Supercoppa.

Questa ritrovata sintonia, tanto tra di loro sul campo quanto con il nuovo tecnico, potrà essere decisiva in Serie A e in Champions League. Theo Hernández e Leao sono tornati a sorridere, e questo, per il Milan, è davvero importante. Per il rinnovo del contratto del francese, in scadenza il 30 giugno 2026, adesso sicuramente c'è qualche concreta e fondata speranza in più.