Milan, Theo Hernandez incontra Donnarumma e posta sui social

Nei due giorni di riposo concessi dal Milan, c'è stato un incontro in vacanza tra Theo Hernandez e Donnaurmma. Tifosi scontenti.

Due giorni di riposo per tutti concessi dal Milan e Theo Hernandez ne ha approfittato per andare in Sardegna con la sua dolce metà. Ovviamente parliamo di Zoe Cristofoli, non di Gianluigi Donnarumma, con cui però ieri ha pubblicato una foto sorridente. I due sono stati compagni di squadra al Milan per due stagioni, prima che il classe 1999 decidesse di andare al Paris Saint-Germain a zero. Il rapporto però è rimasto intatto e ovviamente c'è grande affetto. I tifosi, tuttavia, non hanno apprezzato. Un po' perché il sentimento nei confronti di Donnarumma è ancora di astio, un po' perché pubblicare una foto del genere con le voci del PSG anche sul terzino francese classe 1997 non è stata certo una mossa intelligente. Possono però tranquillizzarsi, quella di Theo Hernandez è stata solo un'ingenuità. Vuole rimanere e resterà, ha solo incontrato un vecchio amico.