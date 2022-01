Milan, Theo Hernández e Rafael Leao ora valgono 100 milioni

Theo Hernández e Rafael Leao, coppia esplosiva del Milan sul binario di sinistra. In Europa sono tra i top per rendimento ed affidabilità

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Theo Hernández e Rafael Leao. Sono i padroni della fascia sinistra del Milan. I quali, pagati 20 milioni di euro l'uno o poco più, oggi valgono almeno 50 milioni di euro a testa. Sotto la guida sapiente di Stefano Pioli i due sono migliorati tantissimo nelle ultime due stagioni: non sono ancora top players, come dice lo stesso tecnico rossonero, ma devono avere l'ambizione di diventarlo perché ne hanno le potenzialità.

In Italia, ha sottolineato la 'rosea', la coppia del Milan composta da Theo Hernández e Rafael Leao non ha eguali per ritmo, velocità, creatività tattica ed occasioni da gol. Il merito va a Pioli, che ha saputo dare un'identità tattica al francese e che sta lavorando benissimo sul 'diamante grezzo' portoghese. Insieme, Theo Hernández e Leao hanno totalizzato 9 gol e 8 assist per il Milan in questa prima parte di stagione 2021-2022.

Una spinta che fa perdere la testa alle difese avversarie, le obbliga a restare basse oppure a rischiare troppo. Insieme, nel Milan di quest'anno, Theo Hernández e Leao hanno creato ben 44 occasioni pericolose, come le migliori fasce in Europa. Quando Theo si accentra, venendo dentro il campo quasi fosse una mezzala, Leao sta largo e punta l'uomo: tra i due c'è una bella intesa, testimoniata dal fatto che quando il francese, al contrario, punta il fondo, il portoghese si dirige verso la porta.

'La Gazzetta dello Sport' ha anche aggiunto come, al momento, i due rossoneri non siano di certo i più forti in assoluto nel panorama calcistico europeo, ma anche come stiano lavorando per diventarlo. Puntano a diventare come Andrew Robertson e Sadio Mané nel Liverpool, o come Alphonso Davies e Serge Gnabry del Bayern Monaco. Per finire con l'accoppiata Ferland Mendy-Vinícius Júnior nel Real Madrid.

Theo Hernández e Rafael Leao sono l'oro del Milan e il Diavolo crede ciecamente in loro. Motivo per cui, molto presto, sarà annunciato il rinnovo di contratto per entrambi. Manchester City su Theo Hernández! Ecco chi offre in cambio al Milan >>>