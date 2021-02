Milan, tetto ingaggi fissato a 4 milioni: ma ci sono due eccezioni / News

Milan, tetto ingaggi con due eccezioni

Come fa notare l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan ha una politica chiara per quanto riguarda gli ingaggi. Dall’arrivo del fondo Elliott, che ha preso le redini del club nell’estate del 2018, è stato inserito un tetto salariale di 4 milioni di euro. E’ ovvio che se si vuole puntare al massimo, serva qualche eccezione che confermi la regola. In tal senso lo stipendio di Zlatan Ibrahimovic, che guadagna 7 milioni di euro a stagione e quello di Gianluigi Donnarumma (6 milioni). In quest’ultimo caso, inoltre, occhio all’eventuale rinnovo di contratto, con Mino Raiola che spinge per un ulteriore aumento di ingaggio per il suo assistito.

