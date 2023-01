Milan, giù le mani da Tatarusanu: i numeri sono dalla sua parte

Secondo quanto riportato da Tuttosport, inoltre, Tatarusanu rimarrà il titolare finché il polpaccio non darà pace a Mike Maignan . Non ci dovrebbe essere alcuna promozione per il neo arrivato Devis Vasquez . E tanto meno ci potrà essere l'arrivo di un innesto di qualità come Sergio Rico .

Ma la fiducia che il tecnico Pioli ripone in lui, come riferisce il noto quotidiano, è giustificata dai numeri. Il romeno, infatti, ha subito 15 reti quando è stato chiamato in causa, trovando clean sheet contro Juventus e Cremonese. Maignan ha raccolto la sfera in fondo alla rete otto volte in sette gare in campionato e si è fatto sempre beffare in Champions League.