Milan, talismano Kjaer: con il danese in campo, difesa blindata

Simon Kjaer, difensore del Milan, vive un bel momento di forma. E ogni volta che gioca, i rossoneri ne beneficiano. Parlano dati e statistiche

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Simon Kjaer, difensore del Milan, definendolo "un talismano". In questa stagione, infatti, il Milan ha subito appena un gol, a 'Marassi' contro la Sampdoria in occasione del successo 1-2 dei rossoneri, nelle 8 partite tra Serie A e Champions League nelle quali Kjaer era in campo.

Milan, Kjaer super muro rossonero — In Sampdoria-Milan, tra l'altro, Kjaer è rimasto in campo per tutta la partita, così come era precedentemente successo in occasione di Sassuolo-Milan 0-0 a fine agosto. Nel derby Milan-Inter 3-2 Kjaer è entrato nel finale e il risultato già fissato non è cambiato. Contro Napoli (sconfitta 1-2) ed Empoli (vittoria 1-3) il danese è uscito sul punteggio di 0-0.

In Milan-Monza 4-1, infine, Kjaer ha lasciato il campo sul 2-0 per il Diavolo. In Champions League, invece, il bilancio del numero 24 rossonero è ancora più immacolato. Non ha mai giocato fino alla partita del 'Maksimir' contro la Dinamo Zagabria. Da quel momento è rimasto sempre in campo: 0-4 esterno contro i croati, 4-0 interno al RB Salisburgo.

Mercoledì scorso, contro gli intraprendenti austriaci, Kjaer ha sofferto, ma ha tenuto botta. La sua esperienza, infatti, risulta sempre fondamentale per dare sicurezza al reparto arretrato. E, come visto, per lui parlano dati, numeri e statistiche. Milan-Spezia, Pioli compie importanti scelte di formazione >>>