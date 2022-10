Milan, tabù da sfatare: mai vinto a Londra contro una squadra inglese

Si registrano sei precedenti tra Coppa UEFA, Champions League ed Europa League contro squadre inglesi, con il bilancio che parla di tre sconfitte e tre pareggi. La prima partita risale alle stagione 1971-1972 contro il Tottenham in Coppa UEFA, con l'andata che terminò 2-1 per gli 'Spurs' e il ritorno a 'San Siro' 1-1. Due pareggi nella fase a gironi di Champions contro il Chelsea nella stagione 1999-2000, così come nel match di andata contro l'Arsenal nella stagione 2007-2008. Un altro 0-0 era arrivato in casa del Tottenham, in Champions League, nella stagione 2010-2011. Infine le ultime due partite, ancora contro l'Arsenal. Una sconfitta indolore per 3-0 all'Emirates nella stagione 2011-2012 (l'andata terminò 4-0 per il Milan), mentre quella più recente risale alla stagione 2017-2018 in un match di Europa League terminato 3-1 per i 'Gunners'. Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv e in streaming.