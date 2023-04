Milan, super Maignan: il portiere francese è imbattuto da 290 minuti | News

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' parla di Mike Maignan, portiere del Milan rimasto a lungo fermo ai box per un problema al polpaccio e tornato a disposizione solamente nel febbraio 2023. Il suo ritorno, però, è stato in grande stile come al suo solito: ha tenuto la porta inviolata in importanti match quali contro Atalanta, Tottenham (sia all'andata che al ritorno) e Napoli. Proprio a Londra è stato decisivo con una super parata nei minuti finali di gara in occasione di un colpo di testa di Harry Kane, così come si è esaltato nei recenti impegni con la nazionale francese.