Ecco le prime pagine di oggi, giovedì 30 gennaio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la Coppa Italia, con l’Inter che approda in semifinale: contro la Fiorentina è decisivo il gol di Barella. Nel taglio basso spazio al mercato, con il Milan che cede Piatek all’Hertha Berlino per 27 milioni di euro.

