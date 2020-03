Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (29/03/2020)

Ecco le prime pagine di oggi, domenica 29 marzo 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano il taglio degli stipendi della Juventus con la squadra che rinuncia a 4 mesi di ingaggio e permetterà al club bianconero di risparmiare la bellezza di 90 milioni. Chapeau alla squadra di Maurizio Sarri. In casa Milan, si discute ancora del futuro di Stefano Pioli la cui permanenza dipende anche dalla qualificazione o meno in Europa League.

