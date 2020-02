Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (25/02/2020)

Ecco le prime pagine di oggi, martedì 25 febbraio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la tentazione della Juventus, che starebbe pensando a Pep Guardiola per la prossima stagione. Nel taglio alto spazio ovviamente al Coronavirus: nel prossimo weekend si giocherà in Serie A, ma sei partite verranno disputate a porte chiuse. Sul fronte Milan si parla di Zlatan Ibrahimovic, con lo svedese che dovrebbe firmare per un altro anno con il club rossonero. A tra poco per la rassegna stampa completa.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA