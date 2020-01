Ecco le prime pagine di oggi, venerdì 25 gennaio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la vittoria del Milan contro il Brescia grazie alla rete del secondo tempo di Ante Rebic: con questa vittoria i rossoneri salgono al sesto posto in classifica, in attesa della partita del Cagliari. Eriksen è il nuovo colpo di mercato dell’Inter.

