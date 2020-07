Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (23/07/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, giovedì 23 luglio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano il pareggio dell’Inter che permette alla Juventus questa sera a Udine di poter usufruire del primo match point Scudetto che varrebbe il nono titolo consecutivo per i bianconeri. In casa Milan tutte le mosse di Ivan Gazidis: da Ibra a Tonali, passando per la permanenza di Paolo Maldini.

