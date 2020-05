MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, venerdì 22 maggio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano le parole di José Mourinho in esclusiva alla Gazzetta. Urbano Cairo, presidente del Torino, contrario alla ripartenza del campionato, mentre per la sovraintendenza lo stadio San Siro potrà essere tranquillamente demolito perché non ha valore culturale.

