Ecco le prime pagine di oggi, mercoledì 22 gennaio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano il mercato, con la trattativa tra Inter e Tottenham per Eriksen. Il Milan, invece, ci prova per Dani Olmo. Spazio anche alla Coppa Italia, con il Napoli che ha battuto 1-0 la Lazio con il gol di Insigne, approdando così in semifinale.

