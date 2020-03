Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (2/03/2020)

Ecco le prime pagine di oggi, lunedì 2 marzo 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano sempre la crisi del nostro campionato legata al Coronavirus. Ultima idea giocare Juve-Inter lunedì 9 marzo a porte aperte, recuperando così anche le altre 5 partite rinviate questo weekend e facendo slittare il 27^ turno. Futuro sempre più in bilico per Maldini e Boban, con Ralf Rangnick che si avvicina alla panchina rossonera.

