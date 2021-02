Ecco le prime pagine di oggi, venerdì 19 febbraio de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano in casa Milan il pareggio per 2-2 a Belgrado contro la Stella Rossa nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Beffa rossonera, con la squadra di Pioli che subisce il pareggio nei minuti di recupero. Tutto rimandato alla gara di ritorno a San Siro.

