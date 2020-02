Ecco le prime pagine di oggi, martedì 18 febbraio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la vittoria del Milan su Torino firmata da Ante Rebic. Con tre punti i rossoneri agganciano Parma e Verona al sesto posto in classifica. Nel taglio alto spazio alla lotta scudetto tra Juventus, Lazio e Inter. A tra poco per la rassegna stampa completa.

