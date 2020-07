NEWS MILAN – Ecco le prime pagine di oggi, venerdì 17 luglio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la vittoria per 4-0 dell’Inter contro la SPAL nel posticipo della 33^ giornata che porta la squadra di Antonio Conte al secondo posto in classifica a -6 dalla Juventus.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA