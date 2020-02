Ecco le prime pagine di oggi, lunedì 17 febbraio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano il campionato con il posticipo di questa sera tra Milan e Torino che chiude la 24^ giornata. Ieri sera l’Inter ha perso 2-1 a Roma contro la Lazio lo scontro diretto d’alta quota, favorendo la Juventus ora in testa da sola. Restate con noi per la rassegna stampa di questa mattina.

