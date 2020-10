Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (16/10/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, venerdì 16 ottobre 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano l’avvicinamento al Derby di Milano in programma domani alle ore 18.00 a San Siro. Oggi è il giorno di Carlo Ancelotti intervistato dalla rosea, il quale esalta il lavoro di Maldini e Pioli ma per lo scudetto dice Inter. Si parla molto anche del caso Ronaldo, rientrato in Italia da positivo al Covid-19, nonostante l’obbligo di quarantena in Portogallo.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA