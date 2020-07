Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (16/07/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, giovedì 16 luglio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano i risultati della 33^ giornata di Serie A. Il Milan continua il suo straordinario magic moment post sosta e vince anche contro il Parma: 3-1 in rimonta. Pareggio 3-3 per la Juve a Reggio Emilia contro il Sassuolo, vince la Roma e pareggia il Napoli a Bologna. Stasera SPAL-Inter.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA