Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (16/05/2020)

NEWS MILAN – Ecco le prime pagine di oggi, sabato 16 maggio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano il calcio che potrebbe non partire visto il protocollo di sicurezza respinto dalla maggior parte dei club di Serie A. In casa Milan, dopo l’idea riportata ieri mattina, la rosea rilancia la possibilità che Ralf Rangnick possa portare con sé in rossonero il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann.

