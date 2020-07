MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, mercoledì 8 luglio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la splendida vittoria in rimonta del Milan che a San Siro batte la Juventus 4-2 grazie alle reti di Ibrahimovic, Kessie, Leao e Rebic. La Juve resta a +7 sulla Lazio che perde 2-1 contro il Lecce al Via del Mare.

