GAZZETTA DELLO SPORT

Ecco le prime pagine di oggi, mercoledì 7 aprile de 'La Gazzetta dello Sport', 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport'. In primo piano i recuperi Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo, in programma questa sera. Inoltre spazio anche alla Champions League e alla doppietta di Vinicius Junior in Real Madrid-Liverpool. Per quanto riguarda il Milan, attenzione al duello tra il Diavolo e la Roma per Andrea Belotti.