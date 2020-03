Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (06/03/2020)

Ecco le prime pagine di oggi, venerdì 6 marzo 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano il big match tra Juventus e Inter che si giocherà domenica sera all’Allianz Stadium di Torino con le parole dei due presidenti a due giorni dalla sfida. In prima pagina anche il futuro di Zlatan Ibrahimovic, sempre più in bilico e con un post su Instagram che potrebbe lasciare varie interpretazioni..

