Ecco le prime pagine di oggi, giovedì 6 febbraio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano il pareggio interno della Lazio contro l’Hellas Verona: la squadra di Simone Inzaghi non riesce dunque a sorpassare l’Inter al secondo posto in classifica. Mancano inoltre tre giorni a Inter-Milan, con la sfida tra Antonio Conte e Stefano Pioli.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA