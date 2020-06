Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (05/06/2020)

MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, venerdì 5 giugno 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano il sempre più probabile arrivo di Ralf Rangnick in rossonero con la prima pagina della rosea dedicata proprio al manager tedesco. Il dirigente della Red Bull ha individuato i giocatori che rimarranno nel suo progetto e valuta già i possibili rinforzi: Bakayoko di ritorno o Florentino Luis, in attacco Milik o Jovic. Intanto, via libera del Governo per la Coppa Italia: Juve-Milan il 12 giugno.

