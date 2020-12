ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, mercoledì 1 dicembre de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la vittoria dell’Inter in Champions League. Conte può ancora sperare nella qualificazione. In casa Milan, invece, spazio al recupero di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ci prova.

