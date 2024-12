Milan-Stella Rossa, rossoneri alla prova del 9 in Champions League

Christian Pulisic sarà il grande assente di domani per il Milan. Lo statunitense ha riportato una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro e, oltre al match di domani anche altre partite: Genoa, il 15 dicembre, e Verona, il 20 dicembre. Tra una settimana, Pulisic farà altri esami per valutare l'eventuale recupero per Milan-Roma del 29 dicembre o per la Supercoppa Italiana, che si disputerà ad inizio gennaio 2025. LEGGI ANCHE: Domani Milan-Stella Rossa, le parole di Fonseca alla vigilia >>>