Milan, dov’è la cattiveria? Alcuni numeri in Serie A dei rossoneri

Nell'ultima giornata di Serie A , i 3 gol che il Milan ha subito contro il Cagliari sono la testimonianza di leggerezze , disattenzioni ed anche della mancanza di vena agonistica . Solo in rari casi i rossoneri sono risultati cattivi, come nel Derby contro l' Inter o a Madrid . In A, invece, questa cattiveria svanisce e ne risentono le prestazioni, i risultati, la classifica e l'umore dei tifosi.

La scarsa vena agonistica del Milan e la mancanza di cattiveria è dimostrata anche da alcune statistiche in campionato: la squadra di Fonseca, infatti, è ultima per falli fatti (117), palle recuperate (435) e duelli vinti (472) ed è penultima per duelli aerei vinti (120). Il Milan visto contro il Real Madrid era attento, grintoso e voglioso. A Cagliari, invece, è scesa in campo un'altra squadra, che ha concesso tanto spazio agli avversari ed ha perso il 69% dei duelli aerei. Il 3-3 di Zappa è l'immagine di tutto ciò: Loftus-Cheek e Tomori che non seguono Luvumbo, Musah che non anticipa Augello che crossa e fornisce l'assist a Zappa che era senza marcatura.