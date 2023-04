Milan, momento decisivo della stagione: rischio in classifica

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla della giornata di Serie A: grande rischio in classifica per il Milan

Il Milan domani sera, affronterà il Napoli allo stadio Maradona. Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla delle possibili conseguenze in classifica di questa giornata di Serie A.

Milan, giornata molto importante

Il Milan, si legge, quando metterà piede al Maradona, potrebbe ritrovarsi in una posizione molto diversa in classifica. Oggi il Milan è quarto in classifica, domani rischia di fare dei passi indietro combattendo pure con una nuova e opprimente pressione: se oggi vincono Inter e Juventus, e domani Atalanta (a Cremona), Lazio (a Monza) e Roma (all'Olimpico contro la Sampdoria), alle 20 . 45 la classifica avrà questo aspetto: Napoli 71, Lazio 55, Inter 53, Roma 50, Milan e Atalanta 48, Juventus 44. E alle 20 . 45 inizierà Napoli-Milan, una specie di staffetta dello scudetto. Insomma, se pensiamo alla classifica attuale potrà essere tutta un'altra storia. A Pioli mancherà di nuovo Ibrahimovic e anche Messias, jolly importante per il Milan.