Milan, nuovo stadio col metodo Cardinale. Fontana: “Prima pietra in 2-3 anni”

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla della realizzazione del nuovo stadio del Milan . Nei giorni scorsi, come testimoniato dalla nostra redazione, è avvenuto l'incontro a Palazzo Lombardia tra Gerry Cardinale e il Presidente Attilio Fontana per discutere del tema. Il proprietario del Milan avrebbe individuato nella zona dell 'Ippodromo La Maura l'area ideale per costruire la nuova casa del Diavolo, con il progetto che dovrà essere consegnato entro due settimane. Il progetto di massima su La Maura dovrà servire a chiarire che il Milan intende puntare soprattutto sullo stadio e sulla sede (ed eventualmente anche sul centro del settore giovanile e della squadra femminile) con insediamenti commerciali all’interno dell’impianto. In questo modo Sala potrà spiegare ai critici che il Milan non intende stravolgere la zona, inserita nel Parco Agricolo Sud .

Inoltre il quotidiano torinese riporta le dichiarazioni rilasciate dal Sindaco Sala: "Il progetto va presentato e non su uno schizzo. Il Milan dirà quali sono le metrature. Per me è decisivo quanto verde rimane e che tipo di parco si può creare. Sono le cose sui cui confrontarsi. Trovo sbagliato l'atteggiamento di chi dice già che non va bene senza aver visto il progetto", ha detto il Primo Cittadino di Milano. Fontana ha confermato la volontà di Cardinale di 'mettere mettere la prima pietra in 2-3 anni'. Intanto Cardinale ha parlato con Sportico.com della situazione economica dello sport: "Si vedono capitali raccolti per assumere partecipazioni di minoranza in squadre con valutazioni elevate ma senza governance. Solo per dire di avere un'esposizione sportiva. Non è sostenibile. Siamo in una bolla".